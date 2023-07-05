Новости Казани
· Полина Модестова

Возводят мегашколу: в Челнах на строительство образовательного учреждения направят еще 224 миллиона

В Набережных Челнах на строительство мегашколы потратят еще 224 миллиона рублей
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В Набережных Челнах на строительство мегашколы, которая рассчитана на 1,5 тысячи мест, будет направлено еще 223,1 миллиона рублей. Объект будет находиться в жилом комплексе "Притяжение". На портале госзакупок был опубликован соответствующих тендер.Согласно техзаданию, 55,7 миллиона рублей пойдут на дорожное покрытие. Еще 53,8 миллиона - на вертикальную планировку здания, а 50,3 миллиона - на установку слаботочных систем.

Будет выделено 17,8 миллиона рублей на установку видеонаблюдения и около 5,1 миллиона рублей на охранную сигнализацию. На мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения будет потрачено почти четыре миллиона рублей.

Принять участие в тендере можно до 12 июля, а 14 будет определено победитель. Работы подрядчику необходимо будет завершить до 12 декабря.

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