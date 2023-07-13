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Возведут за несколько месяцев: в Казани планируют построить еще одну школу

В Казани новую школу в микрорайоне Салават Купере планируют построить менее чем за полгода
Возведут за несколько месяцев: в Казани планируют построить еще одну школу

Екатерина Елисеева

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Представители главного инвестиционно-строительного управления Татарстана накануне объявили аукцион по выбору подрядчика строительства школы. Учебное заведение появится в 13-м квартале микрорайона Салават Купере в Казани. Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест. На возведение объекта планируется направить 934,5 миллионов рублей, что следует из тендера на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик будет определен 24 июля 2023 года. Завершить объект необходимо менее чем за полгода - к 12 декабря 2023 года.

Победитель аукциона будет возводить школу, завозить все необходимое оборудование и инвентарь. Помимо этого, подрядчику необходимо гарантировать исполнение контракта, предоставив в обеспечение безотзывную независимую гарантию, либо же внеся деньги на счет заказчика.

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