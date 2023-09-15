Возведут в Адмиралтейской слободе: макет Соборной мечети Казани одержал победу в Architizer Vision Awards

Макет Соборной мечети Казани одержал победу в премии Architizer Vision Awards

Макет соборной мечети, которую планируют построить в Адмиралтейской слободе Казани, одержал победу в премии Architizer Vision Awards. На ней выбирают лучшие архитектурные визуализации, модели и фотографии.

Макет мечети состоит больше, чем из тысячи деталей, которые были собраны вручную. Все элементы фасада были отлиты из гипсовой смеси в уникальных опалубках. Разработали макет для выставки «Арх Москва». Премию Architizer Vision Awards присуждают талантливым студиям и частным лицам, а организатор премии - Architizer.com.

Решение о строительстве соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией принял глава РТ Рустам Минниханов. Изначально ее хотели возвести на месте парка «Кырлай», однако, как показали геодезические исследования, там наблюдается слишком высокий уровень грунтовых вод. В связи с этим мечеть возведут в Адмиралтейской слободе, а на месте парка «Кырлай» предложили создать парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.