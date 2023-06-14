Возник внезапный конфликт: в Челнах сотрудница полиции напала с ножом на парня

В Набережных Челнах сотрудница полиции во время ссоры вонзила нож в живот сожителя

Стало известно о кровавой разборке, которая произошла в Набережных Челнах, в одной из квартир 63-го комплекса города. Сообщается, что 23-летняя девушка, которая является дознавателем отдела полиции "Автозаводский", во время внезапного конфликта напала с ножом на своего сожителя на ударила его в живот. Как сообщает chelny-izvest.ru, потерпевший является ее ровесник и также работает в полиции.

Молодой человек был доставлен в больницу на машине скорой помощи, где ему срочно была проведена операция. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая задержана, выясняются подробности и обстоятельства случившегося.