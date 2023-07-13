Новости Казани
· Полина Модестова

Возможен провал грунта: в Казани остановили работы на бульваре Серова

В Казани приостановили реконструкцию бульвара Серова из-за угрозы провала грунта
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В Казани была приостановлена реконструкция бульвара, расположенного на улице Серова. Связано это с возникшей угрозой провала и вспучивания грунта. Как объяснили в городской администрации, подрядчик, который занимался выполнением работ, столкнулся с серьезными трудностями.

Специалистам удалось выяснить, что на территории общественного пространства не несущие грунты. Для того, чтобы избежать возникновение провалов и вспучивания грунта, нужно будет провести дополнительные мероприятия, направленные на усиление конструкций дорожных одежд.

Грунт, вероятно, будут укреплять сваями после их пробной забивки, чтобы испытать грунт. После получения результатов испытания работы на бульваре Серова будут возобновлены.

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