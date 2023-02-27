Новости Казани
· Алина Алмакаева

Возьмём без опыта, но и заплатим 7 тысяч: почему в Казани не хватает дворников и реально ли решить проблему

Мэрия Казани который год жалуется на нехватку дворников, но решение пока не найдено
Возьмём без опыта, но и заплатим 7 тысяч: почему в Казани не хватает дворников и реально ли решить проблему

Фото: мэрия Казани.

В Казани каждую зиму жалуются на нехватку дворников. На данный момент не хватает порядка 500 специалистов. На содержание десяти улиц приходится один человек. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Не смотря на то, что рабочую силу хотели заменить на технику, спрос на дворников меньше не стал. На различных сайтах бесплатных объявлений большой спрос рабочей силы на эту вакансию. Вот только люди не идут.

Чтобы привлечь людей, дворникам даже увеличили заработную плату. Вот только это не помогло. Но почему?

"Летом мы получаем столько, сколько и сейчас. Но летом объём работы меньше. Зимой в любую погоду надо выходить, чистить снег, долбить лёд, посыпать дорожки и много чего ещё. За 12 тысяч в месяц мы просто не готовы к такому. Мёрзнем, заболеваем, денег на лекарства больше уйдёт. Да ещё и ко многим со своим инвентарём надо", - рассказывает местный дворник Ибрагим.

А какие условия предлагают сами работодатели?

Заработная плата от 35 тысяч рублей, выплаты три раза в месяц, да и график работы с 6:00 до 14:00, а по выходным до 12:00. Звучит весьма привлекательно, но вот откликов нет. Почему же так? Это мы и решили узнать у одного из дворников.

"Бывает, позвонишь им, спросишь условия, зарплату, говорят одно, а на деле другое. Мне обещали 15 тысяч, а по факту там 7 тысяч, объясняют это тем, что только неполная ставка. И обязанности сверх того, что надо. Где написано большая сумма, точно верить не надо. Там будешь вкалывать без выходных и со своим инвентарём. Но зато берут без опыта", - говорит соискатель Анатолий.

Корреспондент Prokazan.ru позвонила сразу в шесть компаний, кождой нуждалась в техническом персонале. Но вот зарплата выше 16 тысяч не предлагали, а вот объём работы был внушительный.

"Чуда не будет"

По данным городских властей, выход из ситуации есть - минимизация ручного труда и механизация уборки тротуаров.

"Наша первоочередная потребность для обеспечения надлежащего содержания тротуаров составляет 105 единиц техники. Чуда не будет, мы не найдем 500 дворников в Казани, поэтому завтрашний день – механизация ручного труда. Нам необходимо находить технику, выстраивать коммуникацию с партнерами с тем, чтобы заменить ручной труд, где это максимально возможно", – отметил градоначальник.

Существует также и потребность увеличения тарифа на содержание тротуаров для привлечения водителей на технику и дорожных рабочих.

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