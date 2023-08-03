Воды не будет сутки: в Вахитовском районе Казани отключат водоснабжение

В некоторых домах Вахитовского района Казани 8 августа сутки не будет воды

В Казани в нескольких домах Вахитовского района будет на сутки прекращена подача водоснабжения. Связана эта мера с проведением реконструкции водопровода.

Сообщается, что вода будет отсутствовать с девяти часов утра 8 августа до девяти часов утра 9 августа в нескольких домах на Большой Красной, Кремлевской набережной, Подлужной, Поперечно-Подлужной и Толстого. Полный список адресов, попадающих под отключение воды, можно посмотреть на сайте мэрии.

Отмечается, что автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые можно подать по телефону +7(843)231-62-60.