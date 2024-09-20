Во время саммита БРИКС реку Казанку закроют для судов

Во время саммита БРИКС в реке Казанка нельзя будет передвигаться судам. Такое распоряжение подписал Борис Ташимов, и. о. руководителя агентства морского и речного транспорта.

По документу, запрет распространяется на территорию от Нижнего моста до Кировской дамбы с полуночи 21 октября до 23:59 24 октября 2024 года.

Помимо этого, ограничение коснутся маломерных судов. Об этом сообщила Регина Гаязова, временно и. о. замруководителя ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее мы писали о том, что из-за проведения саммита БРИКС в региональной столице Татарстана в период с 19 по 25 октября 2024 года ограничат доступ в Kazan Expo, частично — в казанский аэропорт и т.д..

Такие меры будут введены в ходе проведения саммита в Кремле и Казанской ратуше.

Напомним, саммит пройдет в Казани уже с 22 по 24 октября текущего года.