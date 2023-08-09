Новости Казани
· Полина Модестова

Вносили ложные сведения: в Татарстане производитель химтоваров не отдал государстве 100 миллионов

Производитель химтоваров «Технохимпром» в Татарстане не отдал государству 100 млн рублей
Вносили ложные сведения: в Татарстане производитель химтоваров не отдал государстве 100 миллионов

Яна Лашукина

Подписаться в Telegram

Следственным комитетом РФ по РТ в отношении руководителя ООО «Технохимпром» было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Основной вид деятельности организации - оптовая торговля химическими продуктами.

По версии следствия, как сообщили в ведомстве, в 2018-2021 года руководство ООО уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Сделано это было путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений и фиктивных взаимоотношений с восьмью контрагентами.

Противоправную деятельность удалось установить в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

За последние три года размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам, связанным с налоговыми преступлениями, вырос с 310 миллионов рублей до рекордных 2 миллиардов 147 миллионов рублей. Известно, что только за первое полугодие 2023 года следователями, в ходе расследований уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, удалось добиться 100% возмещения в бюджет на общую сумму в 1 миллиард 100 миллионов рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Новости Татарстана

23 часа назад

Экстремальный отдых в Казани: топ-10 вопросов о развлечениях на квадроциклах и багги

кожееды как избавиться откуда берутся

Новости Татарстана

день назад

Актер Пашутин: «Пугачева не подозревала, что Россия проживет без нее»

Интересное в Казани

2 дня назад

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной

распространение листовок по почтовым ящикам в Москве

Новости Казани

3 часа назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Лонгриды

5 часов назад

От 1 до 200 млн рублей: какую квартиру можно дешево купить в Казани

Новости Казани

день назад

«Направлены против безопасности РФ»: в Казани начался суд над блогершей, осудившей СВО

Новости Казани

день назад

Выполнят переустройство инженерных сетей: в Казани перекроют движение по улице Фучика

Новости Татарстана

день назад

Будут использовать комфортабельные реактивные самолеты: из Казани в Киров запустят авиарейсы
Новости Казани
6 часов назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Важное в РТ

37 минут назад

Татарстанцы оценили своё умение распоряжаться деньгами

Интересное в Казани

2 часа назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

Важное в РТ

час назад

Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по накопительным счетам до 10% годовых

Важное в РТ

2 часа назад

Чистая прибыль Сбербанка за январь-июль 2023 года составила 858,2 млрд рублей
Вносили ложные сведения: в Татарстане производитель химтоваров не отдал государстве 100 миллионов
Новости Казани
17 минут назад

Вносили ложные сведения: в Татарстане производитель химтоваров не отдал государстве 100 миллионов

Новости Казани

2 часа назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми

Важное в РТ

3 часа назад

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях

Важное в РТ

3 часа назад

В коттеджных поселках двух районов Татарстана улучшили мобильную связь
В силу вступили крупные изменения на рынке недвижимости. Что нужно знать?
Полезное
6 дней назад

В силу вступили крупные изменения на рынке недвижимости. Что нужно знать?