Вносили ложные сведения: в Татарстане производитель химтоваров не отдал государстве 100 миллионов

Производитель химтоваров «Технохимпром» в Татарстане не отдал государству 100 млн рублей

Следственным комитетом РФ по РТ в отношении руководителя ООО «Технохимпром» было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Основной вид деятельности организации - оптовая торговля химическими продуктами.

По версии следствия, как сообщили в ведомстве, в 2018-2021 года руководство ООО уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Сделано это было путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений и фиктивных взаимоотношений с восьмью контрагентами.

Противоправную деятельность удалось установить в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

За последние три года размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам, связанным с налоговыми преступлениями, вырос с 310 миллионов рублей до рекордных 2 миллиардов 147 миллионов рублей. Известно, что только за первое полугодие 2023 года следователями, в ходе расследований уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, удалось добиться 100% возмещения в бюджет на общую сумму в 1 миллиард 100 миллионов рублей.