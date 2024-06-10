Внезапно начал тонуть: в Казани на Изумрудном озере спасли 23-летнего парня

В Казани на озере Изумрудном чуть не утонул иностранец.

Председатель Совета ОСВОД Никита Коробицын сообщил, что 23-летний парень попытался переплыть водоем на надувном мяче. Внезапно во время плавания мяч выскользнул и отдыхающий стал тонуть.

Люди, которые были рядом обратились к спасателю, который доставил молодого человека на берег.

Известно, что гражданину Туркменистана не нужна была серьезная медпомощь, пишет Таттарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани.