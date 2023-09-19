Внесли огромный вклад: обсерватории в Казани были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории КФУ в Татарстане включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала в своем телеграм-канале, что астрономические обсерватории Казанского федерального университета были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, что сейчас проходит 45-я сессия Комитета в Саудовской Аравии.

Она отметила, что казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, геодезии, астрофизики благодаря научному коллективу астрономов, который работал в университете.

Данный комплекс, пишет Любимова, олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрофизики, астрономии, космической геодезии в XIX - начале XXI в. до наших дней. Всего в России теперь располагается 21 объект всемирного культурного наследия.