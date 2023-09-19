Новости Казани
· Полина Модестова

Внесли огромный вклад: обсерватории в Казани были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории КФУ в Татарстане включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Внесли огромный вклад: обсерватории в Казани были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Телеграм-канал Ольги Любимовой

Подписаться в Telegram

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала в своем телеграм-канале, что астрономические обсерватории Казанского федерального университета были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, что сейчас проходит 45-я сессия Комитета в Саудовской Аравии.

Она отметила, что казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, геодезии, астрофизики благодаря научному коллективу астрономов, который работал в университете.

Данный комплекс, пишет Любимова, олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрофизики, астрономии, космической геодезии в XIX - начале XXI в. до наших дней. Всего в России теперь располагается 21 объект всемирного культурного наследия.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

вызвать службу по уничтожению тараканов в москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

чайник scarlett ремонт в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Лонгриды

13 часов назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Казани

15 часов назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

22 часа назад

Срок истек еще 15 сентября: стало известно, готова ли Казань к новому отопительному сезону
Лонгриды
3 дня назад

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Новости Казани

59 минут назад

Внесли огромный вклад: обсерватории в Казани были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Спортивные новости Казани

час назад

До сирены оставалось меньше минуты: «Ак Барс» обыграл «Витязя» в матче КХЛ

Новости Казани

11 часов назад

СК: на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков
Есть несколько ключевых вопросов: представители «Талибана»* примут участие в заседании московского формата в Казани
Новости Казани
9 минут назад

Есть несколько ключевых вопросов: представители «Талибана»* примут участие в заседании московского формата в Казани

Новости Казани

12 часов назад

Цистерны привезут по заявкам: в Казани на стуки отключат водоснабжение

Новости Татарстана

13 часов назад

Познакомятся с единомышленниками: молодежь Казани может пройти стажировку в министерствах Татарстана

Новости Казани

14 часов назад

Необходимо проявить интеллект и сноровку: в Казани пройдет «Кросс корпораций»
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
5 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.