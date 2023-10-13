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Внесли изменения в Правила землепользования: вдоль Вознесенского тракта в Казани появится новый ЖК

ЖК построят вдоль Вознесенского тракта в Советском районе Казани
Внесли изменения в Правила землепользования: вдоль Вознесенского тракта в Казани появится новый ЖК

Екатерина Кузьминых

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В Советском районе Казани вдоль Вознесенского тракта планируют построить еще один жилой комплекс. На сессии городской думы, которая проходила 11 октября, депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки в отношении участка в 9,6 тысячи квадратных метров у жилого комплекса «Победа», сообщает urban-media.ru.

В исполком города обратило ООО «Специализированный застройщик СК «Инвест-проект» с предложением внести изменения в Правила землепользования и застройки города. Первый замначальника управления архитектуры и градостроительства Казани Тимур Давыдов рассказал, что речь в данном случае идет о земельном участке с кадастровым номером 16:50:060102:16223. Находится он в зоне многоэтажной жилой застройки с частичным наложением подзоны повышенной интенсивности использования территории Его площадь, согласно публичной кадастровой карте, составляет 9,8 тысячи квадратных метров. Депутаты согласовали увеличение границ подзоны ПИИТ на данном участке.

Как следует из информации, опубликованной на сайте наш.дом.рф, на счету застройщика два сданных в 2020 году дома в ЖК «Мирас».

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