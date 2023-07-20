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· Полина Модестова

Вход свободный для всех желающих: в Казани сегодня выступит джазовая группа из Петербурга

Джазовая группа из Петербурга выступит во дворе музыкальной школы Казани 20 июля
Вход свободный для всех желающих: в Казани сегодня выступит джазовая группа из Петербурга

pixabay

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Во дворе детской музыкальной школы №1 сегодня, 10 июля, пройдет концерт «Джазовый мост». Здесь выступит петербуржский коллектив Jazz W.A.V.E и казанская группа WOW Effect. Посетить мероприятие может любой желающий. Начнется концерт в 18:30.

В мэрии отметили, что летний дворик с уличной сценой был благоустроен по поручению главы Казани Ильсура Метшина в 2022 году. Идея проведения таких работ появилась в ходе капитального ремонта здания школа. Позже здесь будет установлен арт-объект «Музыкальные ноты».

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