Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Сегодня Верховный суд Татарстана уменьшил приговор бывшему заместителю главы МЧС Татарстана Олегу Степущенко. Замминистру МЧС РТ не удалось отменить приговор, но суд всё же уменьшил срок его заключения в колонии на 5 месяцев - с 4,5 лет до 4 лет.

Также верховный суд отменил итоговое решение о компенсации МЧС в размере 42,8 миллиона рублей.

Напомним, Степущенко обвенили в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу на 42,8 млн рублей.

