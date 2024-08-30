В Советском районе Казани построят ещё одну дорогу дорогу

В Казани, в районе Советском, запланировано строительство новой дороги, которая свяжет улицу Большую с жилым массивом Вишневка и массивом Чернопенье. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии столицы Татарстана.

Согласно утвержденному Генеральному плану, данное линейное сооружение получит статус «магистральной улицы районного значения». Проект включает в себя создание четырех полос для движения, предназначенных для автомобилей со скоростью до 80 км в час.

В дополнение к строительству дороги будет организовано создание необходимой инфраструктуры: установлены сети уличного освещения и разработаны системы для отвода дождевых и талых вод. Также планируется строительство закрытой ливневой канализации, которая будет обеспечивать сброс очищенных стоков в реку Ноксу.