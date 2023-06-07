"В соревнованиях три дисциплины": в Казани посоревнуются беспилотные мини-автомобили

В Казани 21 сентября 2023 года проведут соревнования беспилотных мини-автомобилей

Генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов рассказал, что в Казани пройдут соревнования минибеспилотных автомобилей. Чемпионат будет проводиться на форуме Kazan Digital Week 21 сентября, а призовой фонд составит один миллион рублей.

Айрат Нурутдинов рассказал, что мини-суперкомпьютеры на колесах оснащены всем необходимым для автопилотирования и главная задача сейчас - чтобы как можно больше инженеров, студентов подключались к теме искусственного интеллекта. Для робокаров были закуплены запчасти и детали, которые будут предоставляться командам, которые пройдут отборочный тур.

В соревнованиях три дисциплины и планируется, что участие примут десять команд по 4-6 человек кв каждой. Прием заявок на участие начнется со следующего месяца - с 1 июля 2023 года.