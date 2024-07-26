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В сквере возле ж/д вокзала Казань-2 установили 30 скамеек и 15 урн

Благоустройство территории будет продолжаться

Комитет внешнего благоустройства

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В сквере около ж/д вокзала «Казань-2» появились скамейки и урны.

Теперь в общественном месте для удобства посетителей установили 30 самых разных скамеек и еще 15 емкостей для мусора. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства региональной столицы.

Благоустройство территории будет продолжаться, уже на следующей неделе на месте появится навигация.

Напомним, 24 указателя, которые указывают путь к вокзалу, метро или остановочному пункту, установят в плитку.

Ранее мы писали о том, что к концу 2024 года аренда жилья в Татарстане может подорожать в 2 раза. Ипотечные ставки могут вырасти до 24%. По этой причине, по словам эксперта, далеко не все смогут взять ипотечный кредит.

Кроме того, мы говорили, что искусственный интеллект в Татарстане будет пугать курильщиков. Через некоторое время технологией начнут пользоваться в Москве, Севастополе, Нижнем Новгороде и т.д.

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