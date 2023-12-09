Новости Казани
· Алина Алмакаева

В середине декабря будет рассмотрен иск о сносе построек на Кремлёвской набережной

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19 декабря начнется судебное дело о признании новогодних домиков на Кремлевской набережной незаконными постройками. Арбитражный суд Татарстана приступил к рассмотрению иска ГИСу Татарстана к «Волжской концессионной компании», которая является дочерней компанией казанского олигарха.

Министерство строительства Татарстана требует сноса четырех построек площадью от 7 до 221 квадратного метра. Однако, точно неизвестно, о каких конкретно объектах идет речь. Указывается, что они расположены на пристанях и по адресу Кремлевская набережная, 9. Под это описание попадают сооружения, которые обычно используются во время праздников, такие как дом Деда Мороза, сказочный городок и сцена. Кроме того, на пристани установлены детская площадка, арт-объект «маяк» и три административных здания. Однако, с построек под номером 9 история сложнее. По этому адресу на картах можно найти множество точек общественного питания, но они отличаются номерами корпусов.

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