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В РТ недополучили урожая на 3 млрд рублей из-за непогоды

В силу неблагоприятных погодных условий аграрии...

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В силу неблагоприятных погодных условий аграрии Татарстана понесли убытки, не собрав свыше 300 тысяч тонн урожая, что эквивалентно примерно 3 миллиардам рублей. Об этом сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на пресс-конференции во вторник.

Майские заморозки вынудили пересаживать различные культуры на площади свыше 10 тысяч гектаров. В июле наблюдался жаркий ветер, а в августе наступили сильные дожди. Все это привело к тому, что более 16 тысяч тонн зерна пришлось отправить на корм животным.

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