В РТ из-за аномальной жары появилась саранча

В Татарстане из-за климатических изменений стремительно распространяется амброзия полыннолистная, которая является аллергенным растением. Об этом рассказала Мария Кожевникова, заместитель директора по научной работе Института экологии и природопользования КФУ, в рамках программы «Чистый Татарстан».

Кожевникова уточнила, что мелкие частицы пыльцы амброзии могут вызывать серьезные аллергические реакции у людей. Период цветения этого растения приходится на август и сентябрь, и, несмотря на то что его основной ареал распространения находится на юге, экземпляры амброзии уже были замечены в Казани, Москве и даже в более северных регионах.

Кроме того, по словам специалиста, в Татарстане наблюдается также увеличение численности итальянского пруса — нового вида саранчи.

«Мы знаем, что южные области уже столкнулись с этой проблемой», — отметила эксперт.

Кожевникова подчеркнула, что саранча представляет собой значительную угрозу для сельского хозяйства.