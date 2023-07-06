"В пробках встали все казанские дамбы": в столице РТ из-за соревнований в пробках стоит весь город
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В Казани образовались огромные пробки. Как сообщает телеграм-канал Казань News, публикуя карту дорог со всеми заторами, в пробках встали все казанские дамбы в сторону города. Связано возникновение таких проблем на дороге с проведением церемонии старта ралли "Шелковый путь".
Напомним, что в городе с 4 по 10 июля ограничено движение автомобилей на некоторых участках из-за проведения соревнования "Шелковый путь". Большая их часть действует с 23:00 5 июля и до 23:00 6 июля. Церемония старта проходит сегодня на площадки Тысячелетия.