"В пробках встали все казанские дамбы": в столице РТ из-за соревнований в пробках стоит весь город

В Казани из-за ралли «Шёлковый путь» перекрыто движение на ряде улиц и образовались пробки

В Казани образовались огромные пробки. Как сообщает телеграм-канал Казань News, публикуя карту дорог со всеми заторами, в пробках встали все казанские дамбы в сторону города. Связано возникновение таких проблем на дороге с проведением церемонии старта ралли "Шелковый путь".

Напомним, что в городе с 4 по 10 июля ограничено движение автомобилей на некоторых участках из-за проведения соревнования "Шелковый путь". Большая их часть действует с 23:00 5 июля и до 23:00 6 июля. Церемония старта проходит сегодня на площадки Тысячелетия.