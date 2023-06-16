"В планах - ознакомиться со свеми имамами района": в Старых Ерыклах был выбран новый имам-мухтасиба

В деревне Старые Ерыклы был выбран новый имам-мухтасиба

Стало известно, что Инсаф хазрат Саубанов был назначен новым имам-мухтасибом в мечети "Захид" в деревне Старые Ерыклы Тукаевского района Татарстана, о чем сообщили в Духовном управлении мусульман РТ.

До этого он служил имамом-хатыйбом в мечети Набережных Челнов "Ихлас". В церемонии избрания участие принимал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Новый имам отметил, что у него в планах - ознакомиться со свеми имамами района и объездить все мечети.

Муфтий Республики Татарстан вручил ему свидетельство на право осуществления религиозной деятельности - Шахадатнамэ.