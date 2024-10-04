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В «Пирамиде» из-за ремонта отменяют октябрьские стендап-концерты

Известно, что конструкция не ремонтировалась 24...

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В «Пирамиде» по причине затянувшихся ремонтных работ отменяют концерты. Организаторам нужно будет изменить или дату выступления, или место. Об этом рассказал руководитель КРК Юрий Безвесельный.

По словам специалиста, в строении идет ремонт. Известно, что конструкция не ремонтировалась 24 года.

На сайте с афишами мероприятий говорится, что из-за работ были перенесены стендап-концерты комиков Марии Марковой, Сауле Юсуповой и Андрея Бебуришвили, которые должны были пройти состоятся 4,8 и 10 октября 2024 года, пишет «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что Ольга Гайдабура из Челнов победила в конкурсе «Королева Азии-2024» в Китае. Ольга сообщила, что она была одна из Татарстана и во время подготовки попросила организаторов сделать для нее ленту с надписью «Татарстан». На показе национальных нарядов девушка вышла в платье местного дизайнера.

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