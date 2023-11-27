В конкурсе "Мисс Офис"-2023" победу одержала красавица из Казани
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В конкурсе "Мисс Офис-2023" победу одержала жительница Казани Екатерина Климушкина.
Финал мероприятия провели в Москве. В нем приняли участие самые красивые юристы, пресс-секретарь, экономисты и сотрудницы бухгалтерии. До финала добрались 30 самых обаятельных участниц.
Екатерина работает менеджером в компании по производству лекарственных средств. У нее двое детей, в свободное от офисной работы время она занимается благотворительностью.
В 2021 году она стала "Миссис Татарстан" и сразу же, в том же году" стала победительницей "Мисс Россия Интернешнл".