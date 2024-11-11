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В КНИТУ 11 ноября открылась первая в России битумная лаборатория для студентов

В лаборатории есть динамический сдвиговый реоме...

Предоставлено изданию

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«Газпромнефть – Битумные материалы» и КНИТУ в настоящее время занимаются совместным проектом. На территории университета открыта научная лаборатория для развития практических навыков студентов.

В лаборатории есть динамический сдвиговый реометр, автоматические аппараты для определения хрупкости, растяжимости, динамической вязкости и температуры размягчения битумов, аппарат для определения пенетрации нефтепродуктов, жидкостной термокристат.

Илья Кудряшов, Научно-исследовательский центр «Газпромнефть – Битумные материалы»:

«В этом году мы запустили в вузе новую магистерскую программу по обучению специалистов, которые будут развивать наукоемкие битумные технологии, используя передовые методы и знания в дорожной отрасли и нефтегазовой индустрии. В перовом потоке обучаются 12 студентов – будущих нефтедорожников...».

Юрий Казаков, ректор технического вуза:

«Возможности этой лаборатории помогут нам сделать более эффективным и сотрудничество с другими вузами....мы надеемся, что коллеги из профильных вузов будут приезжать сюда лично для совместной работы и обмена опытом. Наша главная общая задача – обеспечить отрасль квалифицированными, перспективными кадрами...».

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