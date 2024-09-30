На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надземный переход

В РТ на 834 километре трассы М7 около с. Гильдеево возвели надземный пешеходный переход. По этой территории в день проезжает больше 30 тысяч машин. Об этом рассказали в «Волго-Вятскуправтодоре».

В ведомстве сообщили, что эксперты кроме самой конструкции сделали освещение, подключили системы видеофиксации, а также соорудили габаритные ворота.

Первые надземные переходы на трассах в регионе построили в 2023 году. Строения появились около п. Грузинский и Урняк на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск.

Всего на федеральных трассах Татарстана есть 4 подземных и 18 надземных переходов.

Ранее мы писали о том, что мэр Нижнекамска Муллин хочет готовить детей к работе с детского сада.

Глава Нижнекамска сообщил, что учебные программы следует изменить, учитывая необходимость воспитания экспертов в транспортной области, БПЛА и авиации.