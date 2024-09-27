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· 16+ · Екатерина Елисеева

В казанском метро изменится график движения поездов

Новый график можно будет посмотреть на сайте МУ...

МУП «Метроэлектротранс»

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Из-за саммита БРИКС в региональной столице Татарстана будут введены временные изменения, в частности, в работе метро. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Перед саммитом некоторые учебные заведения перешли на дистант. Кроме того, будет скорректирована работа некоторых предприятий.

Так, 30 сентября 2024 года, в «часы-пик» в метрополитене Казани будет ходить 9 поездов с интервалом в 6 минут 10 секунд.

Новый график можно будет посмотреть на сайте МУП «Метроэлектротранс» и на стендах в метро.

После саммита БРИКС графики вернутся в норму.

Ранее мы писали о том, что в Казани появилось 35 боксов «Не просто вещь», которые предназначены для приема ненужной одежды и текстиля.

Уже больше 1250 боксов «Не просто вещь» принимают старую одежду и текстиль в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнего Новгорода.

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