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· 16+ · Екатерина Елисеева

В казанском аэропорту буксир-толкач пробил дыру в самолёте «Аэрофлота»

Часть самолета была повреждения

Екатерина Елисеева

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По информации телеграм-канала «База» столкновение случилось утром 5 июля 2024 года. Воздушное судно должно был отправиться в Анталью. Внутри было 118 пассажиров.

Вот только во время буксировки, произошло срезание стопорного болта, отчего судно столкнулось с буксиром.

Часть самолета была повреждения. Людей пришлось вывести наружу.

Ранее мы писали о том, что казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов. Жильцы говорят, что они видят и слышат, что происходит в подвале.

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