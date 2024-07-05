В казанском аэропорту буксир-толкач пробил дыру в самолёте «Аэрофлота»

По информации телеграм-канала «База» столкновение случилось утром 5 июля 2024 года. Воздушное судно должно был отправиться в Анталью. Внутри было 118 пассажиров.

Вот только во время буксировки, произошло срезание стопорного болта, отчего судно столкнулось с буксиром.

Часть самолета была повреждения. Людей пришлось вывести наружу.

Ранее мы писали о том, что казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов. Жильцы говорят, что они видят и слышат, что происходит в подвале.