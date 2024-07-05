Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Жители 5-этажного дома на ул. Декабристов в Казани шокированы работой массажного салона у них в подвале. Заведение не раз меняло название и руководителей, но, по мнению местных жителей, внутри предоставляют интимные услуги.

Жильцы говорят, что они видят и слышат, что происходит в подвале. Одна женщина призналась, что в 11 часов начинаются крики и охи.

Помимо всего прочего клиенты этого салона, по словам людей, не редко ведут себя неподобающим образом.

Несмотря на это в мэрии, прокуратуре и полиции отвечают одинаково, они обещают провести беседу с участниками, однако если их пустят.

Хозяин помещения, с которым получилось связаться, сообщил, что все массажисты ушли из-за долгов и в подвале давно тихо. Мужчина хочет сделать там ремонт и сдать подвал другим людям. Вот только кому именно пока не ясно, пишет Татарстан 24.