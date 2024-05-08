Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Казани в течение следующих двух месяцев будут добавлены дополнительные маршруты автобусов до кладбищ

Подписаться в Telegram

В Казани в течение следующих двух месяцев будут добавлены дополнительные маршруты автобусов до кладбищ. Планируется, что новые маршруты будут работать в определенные дни в честь памятных дат. Согласно информации от мэрии, автобусы будут курсировать в такие дни, как 9 мая (День памяти усопших воинов), 14 мая (Радоница) и 22 июня (Троицкая родительская суббота).

Для поездок на Самосыровское кладбище будут доступны автобусы номер 201с от проспекта Победы и 202с от Чеховского рынка. На кладбище «Курган» будет курсировать маршрут 207с, а на мусульманское кладбище - маршрут 210.

Для жителей Дербышек будут предоставлены автобусы 204с, а для посетителей некрополя в Сухой Реке - маршруты 206с (шесть единиц) и 208с (восемь единиц). Автобус 205с будет следовать от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища.

Маршрут 209с будет курсировать от площади Вахитова до Татарского кладбища, а автобус 84 до Киндерского кладбища. Те, кто работает в некрополях, будут работать по обычному графику.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

вонючий жук дома

Новости Казани

9 часов назад

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

Новости Татарстана

день назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

установка подрозетника в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Казани

день назад

В Казани 9-балльные пробки

Новости Татарстана

12 часов назад

Бюджетников РТ ждет повышение окладов

Новости Татарстана

день назад

Интервалы стали новой туристической точкой притяжения Нижнего Новгорода
Новости Татарстана
день назад

В РТ местами прогнозируются заморозки

В РТ местами прогнозируются заморозки

Новости Татарстана

час назад

Алина Загитова посетила матч УНИКС – «Локомотив-Кубань» в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Казани

3 часа назад

В Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Новости Татарстана

3 часа назад

Певица Чижевская передумала разводиться с приемным сыном
«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
Лонгриды
4 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

5 часов назад

Летом увеличат число авиарейсов между Казанью и Москвой

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане задержали судебного пристава

Новости Казани

6 часов назад

В казанском зооботсаду поселились 5 пар огарей
На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка
Интересное в Казани
6 дней назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
5 дней назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года