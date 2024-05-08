В Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Казани в течение следующих двух месяцев будут добавлены дополнительные маршруты автобусов до кладбищ. Планируется, что новые маршруты будут работать в определенные дни в честь памятных дат. Согласно информации от мэрии, автобусы будут курсировать в такие дни, как 9 мая (День памяти усопших воинов), 14 мая (Радоница) и 22 июня (Троицкая родительская суббота).

Для поездок на Самосыровское кладбище будут доступны автобусы номер 201с от проспекта Победы и 202с от Чеховского рынка. На кладбище «Курган» будет курсировать маршрут 207с, а на мусульманское кладбище - маршрут 210.

Для жителей Дербышек будут предоставлены автобусы 204с, а для посетителей некрополя в Сухой Реке - маршруты 206с (шесть единиц) и 208с (восемь единиц). Автобус 205с будет следовать от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища.

Маршрут 209с будет курсировать от площади Вахитова до Татарского кладбища, а автобус 84 до Киндерского кладбища. Те, кто работает в некрополях, будут работать по обычному графику.