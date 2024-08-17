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Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"

В кафе "Исфара", расположенном на улице Даурско...

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В кафе "Исфара", расположенном на улице Даурской, сотрудники не соблюдали санитарные стандарты. Из-за их халатности пострадали посетители — количество отравившихся исчисляется не менее чем 15 человек. Правоохранительные органы провели проверку в кафе, в ходе которой были обнаружены множество нарушений санитарных норм. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проверки были выявлены серьезные нарушения, касающиеся как хранения продуктов, так и условий труда сотрудников. Неудовлетворительные санитарные условия на кухне кафе, грязные поверхности, а также отсутствие необходимых средств для дезинфекции стали главными факторами, способствовавшими массовым отравлениям.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры, к ответственности будут привлечены как руководство заведения, так и непосредственные работники, допустившие такие нарушения. Актуальной остается проблема повышения контроля за соблюдением санитарных норм в подобных заведениях.

Специалисты подчеркивают, что подобные случаи не являются редкостью. На фоне растущей популярности антикризисного сервиса многие кафе и рестораны начинают пренебрегать базовыми правилами безопасности ради увеличения прибыли. Необходимость регулярных проверок и строгая ответственность за нарушения санитарных норм вновь становятся актуальными в общественной повестке.

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