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· Алина Алмакаева

В Казани задержали блогера, обвиняемого в дискредитации ВС РФ

В Казани задержали блогера, обвиняемого в дискредитации ВС РФ

rt-online.ru

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В Казани Павел Степанов, более известный под псевдонимами «Государь Павелъ Александровичъ Степановъ» и «Духъ истины всея Руси!», был отправлен Советским райсудом в СИЗО до 15 октября. Он обвиняется в дискредитации армии России. Отметим, что Степанов официально не имел стабильного источника дохода.

По версии следствия, видео было опубликовано мужчиной 9 ноября 2022 года на его странице. Оно содержало высказывания о ВС России. Эксперты признали ролик отрицательно влияющим на общественное мнение о вооруженных силах страны.

Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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