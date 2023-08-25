В Казани задержали блогера, обвиняемого в дискредитации ВС РФ

В Казани Павел Степанов, более известный под псевдонимами «Государь Павелъ Александровичъ Степановъ» и «Духъ истины всея Руси!», был отправлен Советским райсудом в СИЗО до 15 октября. Он обвиняется в дискредитации армии России. Отметим, что Степанов официально не имел стабильного источника дохода.



По версии следствия, видео было опубликовано мужчиной 9 ноября 2022 года на его странице. Оно содержало высказывания о ВС России. Эксперты признали ролик отрицательно влияющим на общественное мнение о вооруженных силах страны.

Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.