В Казани за миллиарды рублей построят дорогу-дублер, ведущую к улице Глушко

В Казани продолжается возведение Вознесенского тракта. В проекте предусматривается строительство дороги-дублера до ул. Глушко и работы по созданию подземных пешеходных переходов на ул. Нардуган и Глушко.

Магистраль была еще в генеральном плане 1969 года.

Первый этап стоил около 13,5 млдр рублей, а второй этап проекта обойдется приблизительно в 26 млрд рублей. Сейчас известно, что участок дороги будет платным.

Ранее мы писали о том, что пьяная компания громила машины в ЖК Радужном-2.