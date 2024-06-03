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В Казани за миллиарды рублей построят дорогу-дублер, ведущую к улице Глушко

Магистраль была еще в генеральном плане 1969 года

Марат Мугинов/Мэрия Казани

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В Казани продолжается возведение Вознесенского тракта. В проекте предусматривается строительство дороги-дублера до ул. Глушко и работы по созданию подземных пешеходных переходов на ул. Нардуган и Глушко.

Магистраль была еще в генеральном плане 1969 года.

Первый этап стоил около 13,5 млдр рублей, а второй этап проекта обойдется приблизительно в 26 млрд рублей. Сейчас известно, что участок дороги будет платным.

Ранее мы писали о том, что пьяная компания громила машины в ЖК Радужном-2.

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