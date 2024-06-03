Пьяная компания громила машины в ЖК Радужном-2
region116.dtp.official | Регион 116 Казань
В жилищном комплексе Радужном-2 нетрезвый парень вышел из магазина и принялся громить все стоящие рядом автомобили.
Друзья и продавщицы «Русалки», которые были рядом тоже были пьяны и вели себя тоже неадекватно. Один из приятелей размахивал пистолетом.
Ранее мы писали о том, что 39-летний челнинец, который ударил ребенка, пояснил свой «воспитательный шлепок».
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань