Пьяная компания громила машины в ЖК Радужном-2

В жилищном комплексе Радужном-2 нетрезвый парень вышел из магазина и принялся громить все стоящие рядом автомобили.

Друзья и продавщицы «Русалки», которые были рядом тоже были пьяны и вели себя тоже неадекватно. Один из приятелей размахивал пистолетом.

Ранее мы писали о том, что 39-летний челнинец, который ударил ребенка, пояснил свой «воспитательный шлепок».