В Казани вызвавший ботулизм салат "Лобио с фасолью" купили 116 человек

В Казани опасный салат "Лобио с фасолью", из-за которого несколько человек отравились, купили 116 человек.

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Эксперты сообщили, что они смогли вычислить покупателей. С ними сотрудники ведомства провели телефонный разговор, чтобы узнать у них, чувствуют ли они симптомы отравления и просили покупателей обратиться за медпомощью.

Остатки зараженного из-за консервированной фасоли салата в количестве 136 штук были изъяты с магазинов и направлены на лабораторном исследовании.

Сейчас в инфекционной больнице города лежат 14 пациентов с ботулизмом. Из них 8 человек находятся в тяжелом состоянии, а двое лежат на искусственной вентиляции легких.

Причиной массового тяжелого отравления около 150 человек по всей России стала именно консервированная фасоль.