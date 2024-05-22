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В Казани временно изменится схема движения автобусов

Схема движения автобусных маршрутов №1, 4, 25, 71 в Казани временно изменится из-за аварийных работ на улице вишневского. С

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Схема движения автобусных маршрутов №1, 4, 25, 71 в Казани временно изменится из-за аварийных работ на улице вишневского. Согласно информации, предоставленной комитетом по транспорту Казани, с 22 мая и до завершения ремонтных работ указанные маршруты будут перенаправлены через улицы Вишневского, Достоевского, Шмидта, Абжалилова и Ершова в направлении центрального парка культуры и отдыха имени м. Горького. Остановка «ЦПКиО им. М.Горького» временно будет исключена из схемы движения маршрутов.

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