В Казани временно изменится схема движения автобусов

Схема движения автобусных маршрутов №1, 4, 25, 71 в Казани временно изменится из-за аварийных работ на улице вишневского. Согласно информации, предоставленной комитетом по транспорту Казани, с 22 мая и до завершения ремонтных работ указанные маршруты будут перенаправлены через улицы Вишневского, Достоевского, Шмидта, Абжалилова и Ершова в направлении центрального парка культуры и отдыха имени м. Горького. Остановка «ЦПКиО им. М.Горького» временно будет исключена из схемы движения маршрутов.