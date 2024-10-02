В Казани врачи спасли 2 пальца 30-летнему рабочему

В региональной столице Татарстана врачи республиканской больницы спасли пальцы 30-летнему мужчине, который получил травму, когда пытался достать деталь из-под пресса. Об этом рассказали в медучреждении.

Все случилось в Челнах. Как итог, во время работы сотруднику отрезало 2 пальца. В БСМП потерпевшему оказали первую помощь и отправили в Казань.

Столичные медики смогли восстановить ткани с сосудами. Операция продлилась 4 часа и окончилась успешно. Сейчас пациент все еще в больнице.

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи.

20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками. Последние говорили, что они «почувствовали», что парень умер после затяжной депрессии.