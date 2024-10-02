Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани врачи спасли 2 пальца 30-летнему рабочему

Столичные медики смогли восстановить ткани с со...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В региональной столице Татарстана врачи республиканской больницы спасли пальцы 30-летнему мужчине, который получил травму, когда пытался достать деталь из-под пресса. Об этом рассказали в медучреждении.

Все случилось в Челнах. Как итог, во время работы сотруднику отрезало 2 пальца. В БСМП потерпевшему оказали первую помощь и отправили в Казань.

Столичные медики смогли восстановить ткани с сосудами. Операция продлилась 4 часа и окончилась успешно. Сейчас пациент все еще в больнице.

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи.

20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками. Последние говорили, что они «почувствовали», что парень умер после затяжной депрессии.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Интересное в Казани

23 часа назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

для чего в природе нужны клопы

Новости Казани

20 часов назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

ремонт замка багажника в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

23 часа назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Татарстана

день назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

5 часов назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

день назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии
Новости Казани
2 дня назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Казани

8 минут назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Казани

28 минут назад

Экспертизу прошел проект на берегу реки Казанки

Новости Казани

38 минут назад

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре
Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Ка...
Новости Казани
4 часа назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

час назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»

Новости Казани

час назад

В Казани врачи спасли 2 пальца 30-летнему рабочему

Новости Казани

4 часа назад

Из-за ДТП перед мостом Миллениум образовалась почти 4-киллометровая пробка
Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку