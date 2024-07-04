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В Казани возбуждено дело в отношении пристающего к ребенку кондуктора

Глава комитета Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому сообщить о ходе расследования дела

pixabay.com

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Председателю Следственного комитета РФ сообщат о расследовании противоправных действий кондуктора в отношении детей в Казани. Об этом рассказали в региональном СУ СК РФ.

Видео, на которых сотрудник общественного транспорта домогается 14-15-летней пассажирки в автобусе №45, появилось в соцсетях.

Глава комитета Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому сообщить о ходе расследования дела.

Напомним, что по информации свидетелей, в ходе оплаты проезда кондуктор прижимался к девочке. Парень, который стоял рядом, попросил мужчину соблюдать дистанцию и получил за замечание удар по лицу.

Позже агрессор начал показывать неприличные жесты, тем самым намекая ей на половой акт. Через некоторое время он стал материться. После происходящего внутри компания быстро покинула автобус.

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