В Казани в Советском районе будет новый ЖК

В жилом комплексе на улице Аграрная в Казани будет два здания высотой от 20 до 26 этажей. Общее количество квартир составит 342 штуки, с общей площадью в 45 тысяч квадратных метров.

Также в комплексе предусмотрена подземная парковка на 295 машиномест и 74 дополнительных парковочных мест на прилегающей территории. Для жителей будут обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Исполнительный директор Фонда Дольщиков РТ, Иван Новиков, заявил о скором начале строительства. Напомним, что строительство дома №6 в ЖК "Золотая Середина" на улице Чистопольской проходило с нарушениями: было построено 10 дополнительных этажей и 1 дополнительный подъезд.