В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс
В Казани 7 сентября прошло открытие III Международного фестиваля медиаискусства HУР. Главное событие мероприятия - премьера мультимедийной инсталляции B#ffffff, которая расположилась в комплексе резиденций премиум-класс Savan Premier. Арт-объектом впервые в истории фестиваля стал строящийся ЖК.
На открытии собралось больше трех тысяч зрителей. Специальными гостями были Елена Кулецкая, Полина Фаворская, Рената Пиотровски, MIA BOYKA и другие. Хедлайнерами музыкальной программы стали композитор Никола Мельников и симфонический оркестр LS Orchestra, а также исполнительница Эрика Лундмоен.
Группа компаний «Садовое кольцо» - девелопер проекта и партнер фестиваля - предложила медиахудожникам аудиовизуальный эксперимент со светом, архитектурой, музыкой и пространством в своем новом объекте. В результате удалось сделать шоу, в котором были обыграны мотивы древних обрядов разных мировых культур, которые связаны с наполнением положительной энергией нового места для жизни.
«Архитектура и медиаискусство хорошо дополняют друг друга: статичное и монументальное “оживает” благодаря свету и звуку. Такие эксперименты помогают горожанам по-новому взглянуть на жилые комплексы, которые только готовятся стать частью архитектурного ансамбля, но уже формируют городскую среду. Поэтому их надо не прятать за глухими заборами, а интегрировать в жизнь города, используя ресурсы медиаискусства», — говорит Илья Колунов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо».