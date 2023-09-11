В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс

В Казани 7 сентября прошло открытие III Международного фестиваля медиаискусства HУР. Главное событие мероприятия - премьера мультимедийной инсталляции B#ffffff, которая расположилась в комплексе резиденций премиум-класс Savan Premier. Арт-объектом впервые в истории фестиваля стал строящийся ЖК.

На открытии собралось больше трех тысяч зрителей. Специальными гостями были Елена Кулецкая, Полина Фаворская, Рената Пиотровски, MIA BOYKA и другие. Хедлайнерами музыкальной программы стали композитор Никола Мельников и симфонический оркестр LS Orchestra, а также исполнительница Эрика Лундмоен.

Группа компаний «Садовое кольцо» - девелопер проекта и партнер фестиваля - предложила медиахудожникам аудиовизуальный эксперимент со светом, архитектурой, музыкой и пространством в своем новом объекте. В результате удалось сделать шоу, в котором были обыграны мотивы древних обрядов разных мировых культур, которые связаны с наполнением положительной энергией нового места для жизни.