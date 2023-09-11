Новости Казани
· Полина Модестова

В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс

В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс

Подписаться в Telegram

В Казани 7 сентября прошло открытие III Международного фестиваля медиаискусства HУР. Главное событие мероприятия - премьера мультимедийной инсталляции B#ffffff, которая расположилась в комплексе резиденций премиум-класс Savan Premier. Арт-объектом впервые в истории фестиваля стал строящийся ЖК.

На открытии собралось больше трех тысяч зрителей. Специальными гостями были Елена Кулецкая, Полина Фаворская, Рената Пиотровски, MIA BOYKA и другие. Хедлайнерами музыкальной программы стали композитор Никола Мельников и симфонический оркестр LS Orchestra, а также исполнительница Эрика Лундмоен.

Группа компаний «Садовое кольцо» - девелопер проекта и партнер фестиваля - предложила медиахудожникам аудиовизуальный эксперимент со светом, архитектурой, музыкой и пространством в своем новом объекте. В результате удалось сделать шоу, в котором были обыграны мотивы древних обрядов разных мировых культур, которые связаны с наполнением положительной энергией нового места для жизни.

«Архитектура и медиаискусство хорошо дополняют друг друга: статичное и монументальное “оживает” благодаря свету и звуку. Такие эксперименты помогают горожанам по-новому взглянуть на жилые комплексы, которые только готовятся стать частью архитектурного ансамбля, но уже формируют городскую среду. Поэтому их надо не прятать за глухими заборами, а интегрировать в жизнь города, используя ресурсы медиаискусства», — говорит Илья Колунов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Лонгриды

день назад

Мест нет, но вы держитесь: студенты КФУ остались один на один с жилищным вопросом

потравить тараканов в квартире эффективно москва

Новости Татарстана

18 часов назад

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Новости Татарстана

час назад

Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

лечение заикания самара в Самаре

Новости Казани

час назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в ДТП пострадали 2 человека

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга назвал способ побороть кадровый голод в Татарстане
Лонгриды
2 часа назад

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Важное в РТ

16 минут назад

Объём новых китайских инвестпроектов в России был оценен в 2 трлн рублей

Важное в РТ

час назад

Глава ВТБ Андрей Костин определил главные направления развития банка до 2026 года

Важное в РТ

2 часа назад

Две трети внешней торговли РФ перешли на расчеты в дружественных валютах

Новости Казани

2 часа назад

Требования были очень высокими: стало известно, почему должность префекта «Старого города» в Казани так долго пустовала
В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс
Новости Казани
11 минут назад

В Казани в декорации строящегося ЖК прошел перфоманс

Важное в РТ

2 часа назад

Китайские бренды стимулируют продажи, запуская финансовые программы с банками

Новости Казани

3 часа назад

Учтут пожелания местных: в Казани призвали в 2024 году благоустроить больше мест у воды

Новости Казани

3 часа назад

Получил 3 741 голос: стало известно, кто был предварительно избран депутатом Казгордумы
Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани