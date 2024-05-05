В Казани стартуют занятия для начинающих собаководов

В мае текущего года в парках Казани ожидаются бесплатные занятия, приуроченные к помощи владельцам маленьких щенков в освоении базовых навыков дрессировки и контроля над поведением своих питомцев. Занятия пройдут на специально оборудованных площадках для прогулок собак. Принять участие смогут щенки старше трех с половиной месяцев, прошедшие карантин, дезинфекцию от паразитов и получившие все соответствующие возрасту прививки.

Мероприятия будут осуществляться под руководством опытного тренера по поведению собак, который поделится своими методами адаптации, понимания потребностей животных и способами установления эмоциональной связи.

Подробная информация о датах и местах проведения тренировок: 12 мая – в парке "Континент", 19 мая – в парке имени Тинчурина, 26 мая – в парке "Светлая долина". Начало занятий в 13:00.