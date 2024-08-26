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В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум

Казань стала площадкой для проведения Татарстан...

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Казань стала площадкой для проведения Татарстанского нефтегазохимического форума, который в этом году посвящен научно-технологическому развитию республики. Форум собрал более 200 представителей отрасли из России, Азии, Европы и Ближнего Востока, стремясь найти новые решения для устойчивого развития нефтегазохимической отрасли.

На открытии форума выступили ведущие фигуры: Раис Татарстана Рустам Минниханов, замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин, министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев и зампредседателя Правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс. Их выступления подчеркнули важность инноваций для развития отрасли и обозначили ключевые направления для обсуждения.

Форум станет не просто площадкой для обсуждения, но и мостом для установления новых партнерств и поиска совместных проектов, которые помогут Татарстану стать ведущим центром нефтегазохимической отрасли.

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