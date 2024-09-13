В Казани со 2 октября ограничат движение на улицах Чистопольской и Меридианной

В региональной столице Республики Татарстан в период с 2 по 20 октября 2024 года, будет ограничено движение любого транспорта на улице Ново-Савиновского района. Причина - ремонт северного коллектора. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани. Ограничение будет действовать на улицах Чистопольской и Меридианной.

Местный проезд около строений на ул. Чистопольской, 26 и 28 будет полностью перекрыт. А около дома №30 на этой же улице частично будет закрыт тротуар.

Стало известно, что с 5 по 6 октября, а также с 19 по 20 октября с 23:00 до 06:00 в городе перекроют:

на ул. Чистопольской между домами №28 и 30 (перекрыт проезд);

на ул. Меридианной между домами №26 и 28 (перекрыта дорога).

Ранее мы писали о том, что в Казани ликвидируют 9 незаконно установленных торговых точек.