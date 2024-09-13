Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани со 2 октября ограничат движение на улицах Чистопольской и Меридианной

Об этом рассказали в комитете внешнего благоуст...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан в период с 2 по 20 октября 2024 года, будет ограничено движение любого транспорта на улице Ново-Савиновского района. Причина - ремонт северного коллектора. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани. Ограничение будет действовать на улицах Чистопольской и Меридианной.

Местный проезд около строений на ул. Чистопольской, 26 и 28 будет полностью перекрыт. А около дома №30 на этой же улице частично будет закрыт тротуар.

Стало известно, что с 5 по 6 октября, а также с 19 по 20 октября с 23:00 до 06:00 в городе перекроют:

  • на ул. Чистопольской между домами №28 и 30 (перекрыт проезд);
  • на ул. Меридианной между домами №26 и 28 (перекрыта дорога).

Ранее мы писали о том, что в Казани ликвидируют 9 незаконно установленных торговых точек.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

Новости России

3 часа назад

АО «Транснефть - Прикамье» выпустило молодь стерляди в водохранилища регионов

вонючие жуки дома

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Интересное в Казани

3 дня назад

Ипотека - больше не проблема: лайфхаки и инсайды от специалиста агентства недвижимости

массаж частный мастер в Москве

Новости Казани

день назад

Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Лонгриды

7 часов назад

Голубые озера: обновленный туризм и новые правила

Новости Казани

день назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Лонгриды

17 часов назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Новости Татарстана

день назад

ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Челнах
Новости Казани
день назад

Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок РФ

В игре за титул сезона казанки обошли московски...

Новости Казани

час назад

В Казани со 2 октября ограничат движение на улицах Чистопольской и Меридианной

Новости России

21 час назад

ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потратили на летний отдых в этом году

Новости Татарстана

2 часа назад

Жительница Челнов 11 сентября выиграла 100 тысяч рублей от Ак Барс Банка

Новости Татарстана

3 часа назад

Мастер из Самары создал шоколад со вкусом кубинских сигар
В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами
Новости Казани
38 минут назад

В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане Т-Банк оштрафовали на 500 тысяч за рекламные звонки и рассылку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах 12 сентября водитель мопеда попал под колеса BMW и погиб

Новости Казани

6 часов назад

Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова оставили в СИЗО до 20 января 2025 года
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Татарстанка отсудила 149 тысяч у компьютерщика ...
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстанка отсудила 149 тысяч у компьютерщика за потерянные курсы по астрологии