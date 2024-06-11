В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария
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11 июня 2024 года, в Русско-Немецкой Швейцарии Татарстана активисты увидели задымление. По предположительным данным, в лесу полыхает трава.
Местные жители обратились к сотрудникам МЧС. Ежедневно в общем чате в телеграме люди избирают дежурных, которые следят за состоянием участка.
К примеру, 10 июня активисты тоже замечали очаги возгорания. Они думают, что это поджег, пишет Mash Iptash.
Ранее мы писали о том, что около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м.
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