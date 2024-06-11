В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария

11 июня 2024 года, в Русско-Немецкой Швейцарии Татарстана активисты увидели задымление. По предположительным данным, в лесу полыхает трава.

Местные жители обратились к сотрудникам МЧС. Ежедневно в общем чате в телеграме люди избирают дежурных, которые следят за состоянием участка.

К примеру, 10 июня активисты тоже замечали очаги возгорания. Они думают, что это поджег, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м.