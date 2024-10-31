В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

В Московском районе региональной столице Республики Татарстан частично будет ограничено движение на ул. Васильченко. Об этом рассказали в исполнительном комитете города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства Казани.

Причина ограничений заключается в возведении насосной станции. В период с 7 ноября по 31 декабря 2024 года, будут перекрыты участки проезжей части и тротуара около дома №2.

Напомним, в текущем году на перекрестке ул. Васильченко и Восстания специалисты провели замену 600-метрового трубопровода, который обеспечивает теплом 64 тысячи жителей города. Известно, что коммуникациям на этой территории было практически 40 лет, их износ - 60%.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 31 октября по 6 декабря 2024 года, сузят дорогу на улице Гаврилова.

Об этом рассказали в мэрии города.