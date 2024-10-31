В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова
Екатерина Елисеева
Движение любого транспорта будет ограничено в период с 31 октября по 6 декабря 2024 года.
Так, в Казани специалисты на время сузят дорогу, которая находится на улице Гаврилова. Об этом рассказали на сайте администрации региональной столицы Республики Татарстан.
Причина введения ограничений - работы по строительству съезда. Из-за этого чуть больше месяца будет частично перекрыто движение около дома на улице Гаврилова, 5, и по второстепенной дороге.
Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
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