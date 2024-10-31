В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова

Движение любого транспорта будет ограничено в период с 31 октября по 6 декабря 2024 года.

Так, в Казани специалисты на время сузят дорогу, которая находится на улице Гаврилова. Об этом рассказали на сайте администрации региональной столицы Республики Татарстан.

Причина введения ограничений - работы по строительству съезда. Из-за этого чуть больше месяца будет частично перекрыто движение около дома на улице Гаврилова, 5, и по второстепенной дороге.

Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Ранее мы писали о том, что термы на Оренбургском тракте не откроют свои двери осенью текущего года. Об этом рассказали в телеграм-канале «Термы „Пляж“».

Внутри планируют обустроить более 10 бань и саун, 6 различных бассейнов и ВИП-комнаты. Когда все-таки в городе откроется новый комплекс?