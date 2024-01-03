В Казани рядом с ДК Химиков открывается каток

4 января, в Казанском парке "Сосновая роща" состоится открытие катка. Организаторами мероприятия выступают администрация Кировского и Московского районов города.

Всем желающим будет предоставлен бесплатный доступ на каток, а также будет возможность арендовать коньки.

График работы катка: с 12.00 до 22.00 по будням, с 10.00 до 22.00 в субботу и воскресенье. В праздничные дни площадка будет работать на час дольше — с 10.00 до 23.00.

Каток находится рядом с ДК химиков, в общественном пространстве, где каждый желающий сможет насладиться зимними развлечениями.