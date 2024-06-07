В Казани проспект Ямашева затопило из-за засора канализации

В Казани пр. Ямашева утопает из-за засора на канализационном коллекторе. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали в МУП «Водоканал».

Фотографии потопа распространились в местных телеграм-каналах. Оказалось, что возле дома на проспекте Ямашева, 25 засорилась канализация.

Сейчас эксперты устраняют последствия засора. Судя по сайту «Яндекс.Карты», около места происшествия образовалась пробка.

Напомним, там же 4 июня случился провал над канализационным коллектором.

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