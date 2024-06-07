Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Медики рассказали о некачественном оборудовании в новом перинатальном центре.

Один из сотрудников сообщил, что многие нарушения в развитии ребенка можно увидеть лишь на 36 неделе, а это уже считается поздно. А в медучреждении еще и оборудование недостаточно хорошее.

Как итог, многие люди решаются на увольнение. Медики не хотят брать ответственность за то, что у новорожденных будут серьезные проблемы со здоровьем, которые своевременно не выявили, пишет Инказан.

Ранее мы писали о том, что 2 подростков сбежали из реабилитационного центра «Дуслык».