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В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

21 июля отмечается 445-летие появления Казанской иконы Божьей Матери.

http://kazansky-spb.ru/

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21 июля отмечается 445-летие появления Казанской иконы Божией Матери.

В честь этой даты в Казани прошёл крестных ход. Шествие верующих затронуло центральные улицы Казани, которые перекрыли ради религиозного события, обогнуло Казанский кремль и закончилось в Казанском кафедральном соборе, где прошло торжественное богослужение.

Колонну верующих возглавлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

До этого мы сообщали, что из окна казанской Городской больницы №7 выпала женщина и умерла, разбившись о козырёк.

Ранее мы сообщали, что Татарстане нашли слив неизвестных отходов в водоём.

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