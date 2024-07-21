В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери
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21 июля отмечается 445-летие появления Казанской иконы Божией Матери.
В честь этой даты в Казани прошёл крестных ход. Шествие верующих затронуло центральные улицы Казани, которые перекрыли ради религиозного события, обогнуло Казанский кремль и закончилось в Казанском кафедральном соборе, где прошло торжественное богослужение.
Колонну верующих возглавлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
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