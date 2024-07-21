21 июля отмечается 445-летие появления Казанской иконы Божией Матери.

В честь этой даты в Казани прошёл крестных ход. Шествие верующих затронуло центральные улицы Казани, которые перекрыли ради религиозного события, обогнуло Казанский кремль и закончилось в Казанском кафедральном соборе, где прошло торжественное богослужение.

Колонну верующих возглавлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

До этого мы сообщали, что из окна казанской Городской больницы №7 выпала женщина и умерла, разбившись о козырёк.

Ранее мы сообщали, что Татарстане нашли слив неизвестных отходов в водоём.